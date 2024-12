Festival Sesi Música 2024 chega ao fim neste sábado (7/12)

Final do Festival Sesi Música 2024 – Vozes da Indústria, acontece neste sábado (7/12) - (crédito: Victor Hugo Pessoa/ Sistema Fibra)

Um evento que celebra e vive a música como poucos. A unidade de Taguatinga do Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) receberá, neste sábado (7/12), a final do Festival Sesi Música 2024 — Vozes da Indústria. Os cantores escolhidos foram anunciados na última quinta-feira (5/12), nas semifinais da disputa. Os 15 participantes competirão em três categorias, em uma cerimônia para convidados.

Promover a cultura entre os trabalhadores da indústria é um dos grandes pilares do projeto realizado pelo Sesi-DF. Além, é claro, de valorizar, fomentar e difundir a produção musical a nível nacional. Nesta edição, mais de 49 inscritos passaram pela disputa, tendo 30 destes conseguido acesso para as semifinais.

Dos finalistas, dez concorrerão nas categorias voltadas à interpretação de músicas, sendo estas já gravadas por outros artistas. De acordo com o Sesi-DF, uma categoria é para participantes ligados a empresas industriais e a outra, ao Sistema Indústria e outras cinco disputarão os prêmios da categoria de composições inéditas. Na competição, são aceitas canções brasileiras, cantadas e de qualquer estilo.

Os cinco jurados, que são profissionais e especialistas em música, avaliam afinação, dicção, interpretação e ritmo, na categoria interpretação. Na modalidade de composição (letra e música inéditas), os quesitos são harmonia, interpretação, letra, melodia e ritmo. Nos respectivos casos, também vale nota o cumprimento do prazo estipulado para a apresentação, de no máximo cinco minutos. A pontuação de cada critério vai de 0 a 10. Foi o somatório de notas que definiu os competidores que passaram para a última fase.

Segundo o presidente do corpo de jurados, o professor Murilo Rezende, o festival é um programa de formação musical em que os participantes são submetidos à vivência da profissão. Adquirem habilidades exigidas no mercado, a experiência que percorre a inscrição em um edital, bem como cantar acompanhado de uma banda profissional são experiências enriquecedoras.

Premiação



O primeiro colocado de cada modalidade receberá um pacote turístico de sete dias para o Rio de Janeiro (RJ), com direito a um acompanhante. Em relação aqueles que ficarem na segunda colocação, o prêmio será um piano digital com pedal. Os terceiros no ranking levarão um violão elétrico cada um.



Haverá, também, um prêmio extra para o cantor com maior pontuação na fase final pelo voto popular. Este levará para casa um violão elétrico. O candidato das categorias I, II ou III que alcançar a melhor pontuação do quesito interpretação receberá o prêmio simbólico de Melhor Intérprete.

Finalistas do Festival Sesi Música 2024 – Vozes da Indústria:

• Categoria I – Interpretação – Músicas não inéditas (músicas já gravadas e editadas)

Participantes ligados a empresas industriais

Alana Dias

Música: Todo Azul do Mar

Empresa: Caesb

Isa Andrade (Isadora Andrade)

Música: Amarelo, Azul e Branco

Empresa: Correios

Juliana Alves

Música: Tiro ao Álvaro

Empresa: Dependente de colaborador do Grupo Brasal

Karen Jenifer (Karen Jenifer Fernandes)

Música: Aleluia

Empresa: Grupo Brasal

Laís Pinheiro

Música: Tente Outra Vez

Empresa: Grupo Brasal

• Categoria II – Interpretação – Músicas não inéditas (músicas já gravadas e editadas)

Participantes ligados ao Sistema Indústria

Anderson Costa e Lenyne Rabi

Música: O que os Homens Dizem

Colaboradores do Senai-DF

Dheborah Paiano

Música: Além do Rio Azul

Dependente de colaborador da CNI

Eliot Luz

Música: Oceano

Estudante da Rede Sesi-DF de Educação

Etyene (Etiene Rezende Albuquerque)

Música: Blues da Piedade

Dependente de colaborador do Senai-DF

Lucas Barbosa

Música: Sou Amado por Deus

Colaborador do Senai-DF

• Categoria III – Composição inédita (letra e música) – Músicas inéditas

Participantes ligados a empresas industriais ou ao Sistema Indústria

Cirlim (Cirlim Rodrigues)

Música: Amazônia Rebirth

Empresa: Correios

Goléo (Hugo Leonardo Bertho)

Música: O Bando de Felas da Pátria

Empresa: Correios

Moisés Mozer e Luiz Borges (Moisés Geraldo Rodrigues e Luiz Francisco de Assis Borges)

Música: Sete e Sete

Estudantes EaD do Sesi-DF

Rogério Casper (Rogério Castro Perpétuo)

Música: Alegria do Motoqueiro

Empresa: Correios

Samuell (Silvio Samuel Teixeira)

Música: Música para Recomeçar

Estudante EaD do Sesi-DF