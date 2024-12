Grandes nomes da música participam de show inclusivo no Eixão do Lazer

Dhi Ribeiro, Jah Live, Thiago Nascimento, Surdodum e Baião de Dois serão as atrações da 4ª edição do Eixo Tur Integrativo – Eixo Tur Inclusivo, neste domingo (8/12), a partir das 9h, no Eixão do Lazer. Com foco nas pessoas com deficiência, o evento contará com diversas oficinas para toda a família, que curtirá um dia inteiro de atividades e ainda uma feira de artesanato, gastronomia e ecoturismo. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo Sympla mediante a entrega de 1kg de alimento no local.



Voltado a dar cada vez mais representatividade para o público PCD, o Eixo Tur Inclusivo trará ao palco as bandas Baião de Dois e a Surdodum. A primeira é formada por alunos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), enquanto a segunda conta com integrantes que mesmo com diferentes graus de deficiência auditiva tocam como poucos grupos de percussão, mostrando o poder da música na inclusão.



O arte educador e baterista da banda Baião de Dois, Flavio Leão, expressa bem o que é o sentimento dos participantes do evento. “A inclusão se faz onde as pessoas estão. A inclusão de verdade ocorre quando todos nós estamos juntos e misturados, quando a gente consegue se apresentar com artistas famosos. Inclusão não é quando separam a gente e sim quando estamos todos no mesmo palco abordando esse tema, porque, para viver em um mundo mais inclusivo, precisamos praticá-la diariamente.” E continua: “O Eixo Tur mostra que isso é possível e viável e uma excelente forma de fazer isso é através da arte musical, mostrando um olhar diferenciado para quem faz a arte e quem a recebe”.



Ana Soares da Surdodum espera que outros eventos desse porte possam levar mais integração entre o público e artistas PCD. “Assim como o Eixo Tur Integrativo, e nesta edição Inclusivo, espero que seja modelo para tantos projetos que acontecem aqui em Brasília, proporcionando acessibilidade, inclusão dos artistas PCDs e ainda mais entendimento sobre a arte inclusiva, ou seja, horizontalizar mais a nossa Cultura. Algo que o Surdodum ininterruptamente faz ao longo destes 30 anos de existência”, a professora e elaboradora da Surdodum.



Resistência



No mês do gênero mais brasileiro de todos, a representante da força da mulher negra, Dhi Ribeiro, leva ao público muito samba e MPB. A cantora de renome nacional se junta ao evento para promover um grito de resistência para todas as tribos do Distrito Federal e a integração inclusiva.



“Para mim, é sempre uma responsabilidade manter a cultura, em especial a afro-brasileiras, viva. Em espaços públicos como o Eixão do Lazer, a responsabilidade vira honra. Estou muito feliz por ter recebido este convite e espero que os apreciadores da música, em especial do samba e do axé, possam celebrar mais essa vitória da cultura comigo e com minha banda no domingo”, Dhi Ribeiro.



A força dos gêneros do Nordeste e da Jamaica sobe ao palco com axé music de Thiago Nascimento e o reggae da banda Jah Live, energizando o público que comparecer ao evento no Eixão do Lazer.



O público poderá contribuir ainda com a campanha de arrecadação de alimentos por meio do ingresso solidário. Ao retirar o ingresso gratuito pela plataforma Sympla, os participantes se comprometem a colaborar com 1kg de alimento não perecível.



Oficinas



Em parceria com o Centro de Desenvolvimento do Potencial Humano (CPH), serão realizadas oficinas inclusivas e gratuitas de arteterapia, musicoterapia, psicomotricidade, terapia ocupacional e lúdico-educativa, além de uma apresentação musical do grupo CPH Brasília. A Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade — Núcleo Distrito Federal (APABB) também estará presente com um aulão de zumba e com um estande para orientações sobre educação especial e inclusiva.



Serviço



EIXO TUR INTEGRATIVO 4ª Edição – EIXO TUR INCLUSIVO



Data: 08 de Dezembro

Horário: 9h às 17h30

Local: Eixão do Lazer, altura da quadra 204 Norte

Entrada: Franca, mas se dará por meio de ingresso retirado no Sympla e com apresentação de 1kg de alimento para ação social a ser realizada pela organização do evento.

Classificação: Livre

Link para retirada do ingresso: https://www.sympla.com.br/ eixo-tur-integrativo--4-edio- 812-edio-inclusiva__2754420

Mais Informações: eixointegrativo@gmail.com e https://www.instagram.com/ eixoturintegrativo/