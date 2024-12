Sesi Taguatinga promove torneio de robótica para jovens do DF, Goiás e Mato Grosso

MR Marina Rodrigues

Cerimônia de premiação ocorrerá às 15h30 deste sábado (7/12) no Sesi Taguatinga - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta (6/12) e sábado (7), o ginásio do Sesi Taguatinga será palco do Torneio Sesi de Robótica First Lego League Challenge (FLLC), etapa do Distrito Federal, que reunirá mais de 200 crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. O evento contará com 30 equipes, que disputarão vagas na etapa nacional, da qual sairão representantes do país em torneios internacionais.

O tema da temporada 2024/2025 é vida no fundo do mar, e as equipes serão desafiadas a aplicar conceitos de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM) para desenvolver soluções para problemas ambientais nos oceanos. A competição será aberta ao público, que poderá assistir às disputas entre robôs autônomos, além de conhecer os projetos inovadores criados pelos jovens.

Os visitantes poderão acompanhar as disputas no dia 6, das 10h às 12h e das 13h30 às 16h, e no dia 7, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, com cerimônia de premiação prevista para as 15h30 no Sesi Taguatinga, localizado na QNF 24 (Taguatinga Norte).

Desafios

A etapa de FLLC é chamada de "Submerged", fazendo referência ao ambiente submerso que os robôs devem explorar. Durante a competição, que ocorre em arenas temáticas, os participantes, com idades entre 9 e 15 anos, terão que realizar uma série de missões utilizando robôs criados e programados com tecnologia Lego Spike Prime. Um dos desafios envolve o lançamento de um tubarão de lego de volta ao seu habitat, enquanto outro simula a exploração subaquática com um robô submersível.

Além das provas de robótica, as equipes serão avaliadas em outras três categorias: design do robô, projeto de inovação e valores essenciais. Na categoria de design, os juízes analisam o processo de criação e os testes realizados com os robôs. O projeto de inovação desafia os competidores a identificar um problema real relacionado à vida marinha e apresentar soluções viáveis. Já os valores essenciais englobam trabalho em equipe, descoberta de novas habilidades, aplicação de conhecimentos para um mundo melhor e promoção da inclusão e inovação.

O evento também será uma oportunidade para o público conhecer as equipes da Rede Sesi-DF de Educação, que estará representada por seis grupos: Aion-X, Albatroid, Atomics, Biscono, Lego Field e Lego of Olympus.

O FLLC, promovido pela organização americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology (First), busca inspirar jovens a se interessarem por áreas STEM. O Sesi é o operador da competição no Brasil desde 2013.