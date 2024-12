Engavetamento com quatro veículos deixa motorista ferido em Santa Maria

Por volta das 13h20 deste sábado (7/12), um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu na DF-001, na altura do Km 59, sentido Gama para a BR-040/Santa Maria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os veículos envolvidos foram um Peugeot/Part Rapid de cor branca, no qual havia apenas o condutor, que foi atendido e não apresentava ferimentos; um GM/Ônix de cor prata, com apenas a motorista, que também não se feriu; um FORD/Fiesta de cor preta, onde havia três ocupantes que foram atendidos pelos bombeiros, mas não necessitaram de atendimento médico; e, por fim, uma VW/Kombi de cor branca, conduzido pelo Sr. B. W. M. de 52 anos.

Leia também: Bancada do DF quer diálogo com relator do Fundo Constitucional

O motorista da kombi ficou preso no interior do automóvel e precisou dos bombeiros para ser retirado e atendido no protocolo de trauma. Segundo os militares, ele estava desorientado, consciente e estável. Após os primeiros socorros, ainda cena, foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não há informações para qual unidade hospitalar ele foi transportado.

A dinâmica do acidente não foi informada e uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento. Após a desmobilização do CBMDF, a Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pelo local.

Leia também: Marcha contra assédio une comunidade na Universidade de Brasília