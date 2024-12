Colisão entre carroça e moto na BR-070 deixa três pessoas feridas

Um acidente entre uma carroça e uma moto deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (7/12), na BR-070, nas proximidades do Condomínio Privê.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o condutor da carroça consciente e orientado. Ele apresentava escoriações pelo corpo e relatava dores na região das costelas. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma criança de 12 anos, que estava como passageira na carroça, também foi atendida. Ela apresentava suspeita de fratura na perna direita, um corte profundo no queixo e dores nas costelas. Assim como o condutor da carroça, a criança estava consciente e orientada, sendo transportada ao HRC. Veja fotos.











O condutor da motocicleta foi socorrido por uma ambulância da UTI Vida, que passava pelo local no momento do acidente. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O cavalo que puxava a carroça não sofreu ferimentos. Durante o atendimento às vítimas, a BR-070 precisou ser totalmente interditada, e o trânsito foi desviado para uma via adjacente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a coordenação do local após o socorro.

