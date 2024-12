Ibaneis participa de lançamento de edital da nova sede do TRF1

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, esteve presente nesta segunda-feira (09/12), na cerimônia de lançamento de edital para conclusão da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O evento, realizado na Novacap, no Setor de Áreas Públicas, comemorou a parceria entre o Conselho da Justiça Federal (CJF) e o Governo do Distrito Federal (GDF) e o andamento do projeto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“A situação do tribunal hoje é bastante precária, ocupa diversos prédios ali no centro da cidade, todos eles separados. O ambiente das turmas já não comporta mais o crescimento que teve dentro do Tribunal”, afirmou Ibaneis.

Leia também: DF corre risco de quebrar com corte do Fundo Constitucional

A Construção, que começou em 2008, ficou a cargo da Novacap desde o ano passado e está prevista para ser finalizada em 2028. O projeto, de investimento de mais de um bilhão de reais, é do arquiteto Oscar Niemeyer. “Eu tenho certeza que a partir da entrega dessa obra, que vai ser mais um patrimônio cultural e artístico, nós vamos ter esse resgate que é merecido pelo TRF-1”, ressaltou o chefe de estado.

O Prédio

O novo prédio do TRF-1 será localizado na Quadra 5 do Setor de Administração Federal Sul e contará com 168.886,71 de área construída. O empreendimento, que já alcançou o patamar de mais de 39% de conclusão, é considerado uma das prioridades da nova gestão do Tribunal, e será dividido em quatro blocos (A, B, C e D).