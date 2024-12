Dia D de mobilização contra a dengue começa sábado (14), em Ceilândia

Segundo o GDF, a região com maior concentração de focos de dengue é o Lago Norte - (crédito: Matheus H. Souza/Agência Brasília)

Com início em Ceilândia, o Dia D de Mobilização Nacional contra o Aedes aegypti será neste sábado (14/12). A ação ocorre juntamente com o Saúde Mais Perto do Cidadão – Minha Saúde, nas proximidades da administração regional da cidade.

A data, confirmada nesta segunda-feira (09/12), foi definida pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, juntamente com os chefes dos Executivos estaduais, durante a última edição do Fórum Nacional de Governadores, em 28 de novembro.

Leia também: Prevenção da dengue no DF teve início no período de seca



A força-tarefa de prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, é encabeçada pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias de Saúde dos governos estaduais e distrital. Os números de novos casos em uma semana, em relação ao ano passado, diminuíram 81%, sendo registrados 1.354 casos em 2023 e 256 casos neste ano.

Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF), até o final da semana epidemiológica (SE) 48 deste ano, o DF contabilizou 283.841 casos suspeitos de dengue, um aumento de 256 casos em relação a SE 47. Na semana epidemiológica 47 de 2023, foram registrados 30.643 casos e na SE 48 de 2023, 31.799 casos suspeitos, registrando um aumento de 1.345 casos em apenas uma semana.

Força-tarefa

Para reforçar as ações de controle, o GDF tem adotado novas tecnologias, como as estações disseminadoras de larvicida (EDLs) e a borrifação residual intradomiciliar (inseticida), além do monitoramento de armadilhas ovitrampas, visitas domiciliares e orientações à população.











Cerca de 5 mil imóveis são visitados diariamente no DF para fiscalização e orientação. Para reforçar as ações de combate ao mosquito, o GDF tem investido em novas tecnologias, como as estações disseminadoras de larvicida (EDLs) e a borrifação residual intradomiciliar (inseticida). Além disso, também é feito o monitoramento de armadilhas ovitrampas, visitas domiciliares e orientações à popução.

Leia também: Armadilhas contra o Aedes aegypti intensificam combate à dengue



Ao longo do ano, outras ações foram feitas. As administrações regionais e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) colaboraram em ações de limpeza. A Secretaria de Educação (SEEDF), em parceria com a secretaria de Saúde, realizaram ações de conscientização da comunidade escolar.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho