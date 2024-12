Detran-DF flagra mais de 300 infrações em operação de fim de ano

A ação faz parte do reforço na fiscalização para as festas de fim de ano - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) autuou 314 condutores, durante a Operação Boas Festas, neste fim de semana. A fiscalização mirou regiões administrativas, como Ceilândia, Gama e Taguatinga, entre sexta-feira (6/12) e domingo (8/12).

Entre os principais motivos das infrações, estão a direção sob efeito de álcool (80 motoristas), veículos com escapamento irregular (40), condutores sem habilitação (36) e com CNH vencida há mais de 30 dias (28). Os agentes removeram 55 veículos para o pátio do Detran-DF. Além disso, outros 130 condutores foram autuados por diversas outras infrações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A operação Boas Festas, como é denominada a ação, tem como objetivo garantir a segurança viária durante o período de festas de fim de ano. A iniciativa inclui blitzes, patrulhamentos e ações educativas em todas as regiões do DF.