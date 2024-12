Artista destaca o capacitismo como maior barreira profissional para PCD

A roda de conversa com o tema “Inclusão do Profissional PCD na Economia Criativa” ocorre nesta segunda-feira (9/12), no auditório do Correio Braziliense. O evento tem como objetivo discutir a importância da qualificação de pessoas com deficiência para atuarem no setor cultural, além de promover a conscientização entre empregadores e colaboradores sobre as barreiras enfrentadas por esses profissionais.

Um dos participantes do bate-papo, Mano Dáblio, destacou que a maior barreira enfrentada pelos profissionais PCD na busca por oportunidades é o capacitismo e a atitude das pessoas. “A barreira arquitetônica é uma dificuldade para muita gente, não só para pessoas com deficiência, mas também para aquelas sem deficiência, em muitos casos. Em seguida, temos a barreira comunicacional, que é muito significativa e impacta diversas pessoas. No entanto, acredito que a barreira mais desafiadora, tanto antes quanto depois de me tornar uma pessoa com deficiência, é o capacitismo”, afirmou.

Mano Dáblio é um artista brasiliense LGBTQIAP+, pioneiro no rap em Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de poeta e ativista. Ele atua no cenário do Slam e é idealizador de projetos como Surdo Cinema e Imaterial que promovem acessibilidade cultural. Vencedor do Prêmio Cidadania Periférica 2024, Mano Dáblio é uma referência em arte inclusiva.

“Me tornar uma pessoa com deficiência nunca foi fácil, considerando o impacto que essa mudança traz. No entanto, graças à convivência com tantas pessoas com deficiência e às diversas situações das quais participei, tive mais facilidade para lidar com essa transformação”, declarou Mano Dáblio.

Evento

Participarão do evento outros nomes de destaque na área, como a artista plástica Amanda Bispo, a consultora em acessibilidade Alê Capone e a fundadora da Plataforma PcD Protagoniza, Karla Raposo. A mediação é feita por Juju Peres, influencer PcD e atuante no mercado cultural de Brasília.

O projeto faz parte da iniciativa da Lente Cultural, com patrocínio do FAC (Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal).