Projeto oferece atendimentos gratuitos a cuidadoras de pessoas com deficiência

A partir desta segunda-feira (9/12), a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em parceria com o Instituto Cultural Social do Distrito Federal (INCS), lança o projeto Mães Mais que Especiais, destinado a atender gratuitamente mães e cuidadoras de pessoas com deficiência em várias regiões administrativas.

A iniciativa pioneira e aberta ao público oferece serviços de saúde, capacitação, orientação jurídica e conscientização sobre a importância de políticas públicas inclusivas. O objetivo é beneficiar mais de 6 mil pessoas nas regiões de Ceilândia, Santa Maria, Planaltina, Samambaia, São Sebastião e Sol Nascente/Pôr do Sol.

Os atendimentos estão estruturados em cinco eixos principais:

Saúde integral: serviços de saúde, terapias e palestras sobre prevenção de doenças e enfrentamento à violência de gênero;

Autonomia econômica: foco em capacitação, com oficinas, treinamentos e mentorias em empreendedorismo e educação financeira;

Educação, cultura e lazer: atividades artísticas, lúdicas e oficinas;

Desenvolvimento social: orientação jurídica e acesso a políticas sociais;

Informação e divulgação: distribuição de materiais informativos e exibição de vídeos sobre os programas da Secretaria da Mulher.

Cronograma

- Ceilândia: 9 a 14 de dezembro de 2024 – Praça da Bíblia, Ceilândia Centro

- Santa Maria: 20 a 25 de janeiro de 2025 – Ao lado da Administração Regional

- Planaltina: 17 a 22 de fevereiro de 2025 – Praça da Administração Regional

- Samambaia: 17 a 22 de março de 2025 – Centro Urbano Samambaia Sul

- São Sebastião: 28 de abril a 3 de maio de 2025 – Q. 101 Conjunto 08

- Sol Nascente/Pôr do Sol: 9 a 14 de junho de 2025 – SHSN VC 311, Trecho II

Serviço

Lançamento do projeto Mães Mais que Especiais

Data: Segunda-feira, 9 de dezembro

Horário: 9h

Local: Praça da Bíblia, Ceilândia Centro

Com informações da Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF).