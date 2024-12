Correio promove evento sobre qualificação e inclusão para PCD’s

A roda de conversa com o tema “Inclusão do Profissonal PCD na Economia Criativa” ocorre nesta segunda-feira (9/12), às 16h, no auditório do Correio Braziliense. O evento aborda a importância de qualificar pessoas com deficiência para atuar no setor cultural e da promoção da conscientização entre empregadores e colaboradores.

O debate reúne artistas e gestores culturais que têm experiências de vida para compartilhar. Na conversa são analisadas soluções práticas para combater o capacitismo e destacar o protagonismo das pessoas com deficiência no setor cultural.

Para artista visual, Amanda Bispo, mesmo se esforçando no ambiente profissional para se adaptar, o preconceito sempre foi uma dificuldade evidente. ”Eu queria provar que conseguia, mas, mesmo assim, ainda parecia pouco” afirma. “Eu sou surda, eu sou uma pessoa LGBT, o que gera ainda mais preconceito. Queria mostrar que sou capaz, o surdo é capaz, a gente consegue como qualquer outra pessoa, eu consigo trabalhar na arte”, concluiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bispo tem uma trajetória que inclui experiências com teatro, quadrinhos e grafitti, iniciando nessa arte aos 17 anos. Em 2017, estreou no audiovisual como diretora e responsável pelo storyboard do curta "Louise". Em 2021, retomou o grafitti, ampliando suas expressões artísticas.





Evento

Participarão do evento nomes de destaque na área, como a artista plástica Amanda Bispo, o artista e produtor cultural Mano Dáblio, a consultora em acessibilidade Alê Capone e a fundadora da Plataforma PcD Protagoniza, Karla Raposo. A mediação é de Juju Peres, influencer PcD e atuante no mercado cultural de Brasília.

O evento faz parte da iniciativa da Lente Cultural, com patrocínio do FAC (Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal).