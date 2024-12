CLDF aprova projeto que concede carro oficial e seguranças a ex-governadores

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou, na noite desta terça-feira (10/12), um projeto lei encaminhado pelo Palácio do Buriti que prevê a concessão de um carro oficial e quatro servidores para ex-governadores do Distrito Federal.

A oposição destacou não ser contrária à proposta, mas apresentou uma emenda que questionava o método adotado pelo governo. O objetivo era tornar o texto “mais claro”. No entanto, a emenda foi rejeitada pela maioria dos parlamentares da CLDF, alinhada ao governo.

O texto do governo, aprovado em todas as comissões já em plenário, busca garantir a segurança de ex-governantes após o término de seus mandatos, para prevenir possíveis represálias ou ataques.

Os nomes dos seguranças seriam indicados pelos próprios ex-governadores, e os gastos deverão ser cobertos com recursos públicos.

De acordo com a proposta, a estrutura seria disponibilizada pelo período de quatro anos após o fim do mandato. “A implementação de uma política de segurança pública voltada para ex-governadores é uma medida necessária para proteger não apenas as pessoas, mas também para fortalecer a democracia, mostrando que o Estado se preocupa com a segurança de seus cidadãos, inclusive daqueles que desempenharam cargos de alto poder político”, cita o texto.