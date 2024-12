Pacientes registram acúmulo de lixo no Hospital Regional de Taguatinga

Os sacos de lixo se acumulam em corredores e salas do HRT - (crédito: Foto: Reprodução)

Pacientes e acompanhantes do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), relatam acúmulo de lixo nos corredores do hospital. Além do lixo, um escorpião também foi encontrado nos corredores. A equipe de limpeza entrou de greve alegando falta de pagamento.

Funcionários terceirizados da Empresa Ipanema alegam que não recebem salário há cerca de dois meses. Procurada pela reportagem, a Empresa Ipanema não se pronunciou. A Secretaria de Saúde, que faz a gestão do HRT, confirmou que a empresa não vinha cumprindo com o contrato e afirma ter rescindindo. “Não vem honrando os compromissos com seus funcionários”, afirma em nota.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o processo de chamamento da empresa que ficou em segundo lugar no certame, já está acontecendo, e a substituição não deve demorar a acontecer. A secretaria ainda depositou no dia 4 de dezembro, em conta judicial, os valores que já haviam sido pagos à Empresa Ipanema, mas não repassados aos trabalhadores. A pasta garante que até a outra empresa assumir a gestão, todos os funcionários receberão os salários.

Além dos salários, valores referentes a benefícios, como ticket alimentação e vale-transporte, também foram depositados, resguardando o direito do trabalhador. A secretaria reforça que não tem débitos com a empresa Ipanema e que o usuário do SUS não será prejudicado.

