Distritais aprovam crédito de R$ 800 milhões para melhorias no Sol Nascente

Os deputados distritais aprovaram, em segundo turno, um projeto de lei que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um crédito de até R$ 800 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso será destinado a melhorias no Sol Nascente.

O projeto, de autoria do Executivo local, prevê obras de infraestrutura, readequação urbana e a implementação de serviços técnicos sociais no Sol Nascente — Lote 02. A iniciativa busca solucionar problemas no sistema de drenagem, modernizar a infraestrutura da região e reduzir a vulnerabilidade socioambiental e climática. Recentemente, no último fim de semana de novembro, a cidade sofreu danos significativos devido às fortes chuvas.

Conforme apontado pela coluna Eixo Capital, deputados da base aliada e da oposição consideram a destinação dos recursos uma alternativa viável para viabilizar as obras estruturais na região, previstas para começar em 2025. Um deputado da base governista afirmou que o valor é essencial, já que o Executivo local não dispõe de orçamento suficiente para projetos desse tipo.

Com a aprovação na CLDF, o projeto segue agora para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).