Temporal provoca prejuízos na região do Sol Nascente

No Sol Nascente e Pôr do Sol, pessoas prejudicadas pelo temporal apontavam os estragos deixados, como asfaltos quebrados, muitos buracos nas ruas e entulhos espalhados nas vias e calçadas - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/DA.Press)

Os moradores do Sol Nascente passaram por momentos de tensão na madrugada de ontem. As fortes chuvas criaram transtornos graves em vários pontos da região, e também no Pôr do Sol e em Ceilândia. Enxurradas destruíram o asfalto, carregaram carros e inundaram estabelecimentos e garagens. O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou uma força-tarefa para lidar com os danos e mitigar os efeitos do temporal.

No Sol Nascente e Pôr do Sol, pessoas prejudicadas pelo temporal apontavam os estragos deixados, como asfaltos quebrados, muitos buracos nas ruas e entulhos espalhados nas vias e calçadas. Na avenida do Córrego das Corujas, em que o asfalto foi recentemente recapeado, todo o trabalho de obras foi perdido. Buracos impediam a passagem de carros, o asfalto se descolou do chão e os aterramentos das calçadas haviam sido levados pela força das águas.

Uma das situações mais impactantes foi no entorno da avenida que leva à Feira do Produtor. Lá, uma lanchonete foi inundada, um carro e duas pessoas foram levados pela correnteza, mas socorridas por funcionários do estabelecimento. "Foi tudo muito rápido, quando vimos nossa hamburgueria estava cheia de água", contou James Herbert, um dos proprietários do local. Graças à ação dos seus empregados, os ocupantes do veículo escaparam de uma possível tragédia. "Foi muita sorte ", acrescentou Matheus Souza, sócio de Herbert.

Quanto ao seu negócio, os dois ainda não conseguiram avaliar o prejuízo com a água. "Sabemos que perdemos alguns alimentos, mas ainda não dá para calcular quanto financeiramente", afirmou Herbert. Equipamentos elétricos, como geladeira, máquinas para divertir crianças e fornos não haviam sido ligados, ontem, e por isso não se sabia o estado de funcionamento deles.

Outras regiões, como os trechos 2 e 3 do Sol Nascente, a avenida P2 P Norte, o condomínio Allegro e as proximidades da Guariroba, da UPA e do Hospital Regional da Ceilândia (HRC) também sofreram com cheias e danos por conta do aguaceiro.

Visita

O governador Ibaneis Rocha esteve na região para falar verificar a situação das famílias prejudicadas pelas enchentes. O chefe do Executivo orientou os secretários de Governo, José Humberto Pires, e de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, a tomarem providências para recuperação dos locais. "Estamos visitando cada casa, dialogando com os moradores. As ações serão realizadas em três etapas: melhoria da drenagem, recuperação do asfalto e limpeza da região. Permaneceremos aqui pelo tempo necessário para executar as medidas planejadas", declarou José Humberto.

Em nota nas redes sociais, Ibaneis comentou o caso. "Na madrugada deste sábado, as fortes chuvas causaram transtornos em áreas do Sol Nascente/Pôr do Sol. Nossos gestores começaram a monitorar a situação quando ainda estava escuro. Hoje cedo (ontem), visitei algumas casas atingidas e acompanhei de perto o trabalho da força-tarefa de diversos órgãos do nosso governo. Um mutirão foi iniciado para retirar a água das casas e ruas", escreveu. "Outra frente de trabalho no local é mapear as áreas mais afetadas para começar o trabalho de recuperação. Continuaremos a oferecer todo o suporte necessário à população neste momento", complementou.

De acordo com o secretário de Governo, além da própria secretaria, a força-tarefa vai mobilizar outros oito órgãos e entidades, como as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Obras e Infraestrutura (SODF) e de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

O secretário de Obras, Valter Casimiro, informou que sete áreas críticas foram identificadas e terão os reparos iniciados nesta semana. "A água da chuva, quando vem com muita força, acaba virando uma correnteza e passa por baixo do asfalto. Não é problema de qualidade. Agora, o que precisa ser feito é o redirecionamento dessa água para que ela entre no sistema de captação", detalhou.

Ele também destacou que a rede de drenagem do Sol Nascente/Pôr do Sol está funcionando bem, no entanto, ajustes de correção serão necessários no sistema de Ceilândia, de onde parte da água flui para o Sol Nascente. "Novas bocas de lobo serão instaladas na região e a rede de Ceilândia receberá reforços", acrescentou. Por motivos de segurança, algumas casas estão sendo interditadas pela Defesa Civil, e as famílias afetadas serão abrigadas, provisoriamente, em um local ainda em definição.

Contraponto

"Essa nem foi uma das maiores chuvas que já vi aqui", pontua Antônio de Souza, líder comunitário e dono da loja Coisas da Roça. "Moro, aqui, há 24 anos e sempre foi assim. "Infelizmente, estamos largados", reclamou Davi Alves, outro líder comunitário da região do Córrego das Corujas. "Esses buracos e o asfalto destruído não são nem o começo, quando começar a chover de verdade a gente vai ver coisa muito pior", disse. "Fico preocupado com um carro cair em um buraco maior desses. Mas, enquanto for bem material, ainda está tudo bem. E quando for uma vida? O que vão fazer?", alertou o morador. "Precisamos de um bom projeto (de infraestrutura), um estudo de verdade que melhore a nossa área", afirma José Roberto, que teve dificuldade de tirar seu automóvel de um buraco no asfalto.

Previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo indicando acumulado de chuva. O aviso foi publicado ontem, às 10h, e é válido até a manhã de hoje. De acordo com o Inmet, as chuvas ficarão entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm por dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, segundo o órgão.

Até quarta-feira, o instituto informou que os brasilienses podem esperar uma previsão de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para hoje, a temperatura mínima deve ficar em 16°C e a máxima em 23°C. Na quinta-feira, a expectativa é de um dia ensolarado, com máxima chegando a 30°C. Até o fechamento desta edição, o Corpo de Bombeiros divulgou que o único registro de ocorrência, em decorrência da chuva no Distrito Federal, foi da inundação em uma casa, mas não forneceu mais detalhes.

*Colaboraram Davi Cruz e Darcianne Diogo

