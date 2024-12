IPVA 2025: Veja quando vence a primeira parcela no Distrito Federal

Fique atento, motorista! A primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 no Distrito Federal vencerá no dia 24 de fevereiro do próximo ano, para os carros com placas que terminam em um e dois. O boleto deve ser emitido no site da Receita do DF ou por meio do aplicativo Economia DF.

Segundo informações presentes na portaria nº 337, de 14 de novembro de 2023, o IPVA poderá ser pago pelos motoristas em até seis parcelas sucessivas e de iguais valores, não sendo permitido cada valor ser inferior a R$ 50. Caso a taxa seja inferior a R$ 100, o pagamento deverá ser realizado em cota única.

O desconto para quitar o imposto à vista é de 10% para quem não tiver débitos de anos anteriores relacionados ao veículo. Além disso, não haverá aumento da taxa nem mudança na forma de cobrança. No entanto, o valor dos veículos pode ser alterado de um ano para o outro, podendo diminuir ou aumentar conforme a valorização do automóvel.

O calendário de datas de vencimento das parcelas do IPVA 2025 foram divulgadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), no último dia 31 de outubro, que apresentou as datas disponíveis para cada número que encerra as placas dos automóveis.

Veja o calendário: