Última parcela do IPVA começa a vencer nesta segunda; veja prazos

Atenção, motoristas! A sexta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 vence entre esta segunda (22/7) e a sexta-feira (26). A data varia conforme o final da placa do veículo. A emissão do boleto pode ser feita pelo site da Receita do Distrito Federal ou por meio do aplicativo Economia DF.

O calendário de pagamento foi publicado pela portaria nº 337, de 14 de novembro de 2023. Assim, o prazo para as placas com final 1 ou 2 é esta segunda. Para as de final 3 ou 4, o limite é a terça-feira (23). No caso de 5 ou 6, o pagamento deve ser feito até quarta-feira (24), enquanto proprietários de carros com placas finalizadas em 7 ou 8 podem pagar até a quinta-feira (25). Já sexta (26) é dia de quem tem carro com placa finalizada em 9 ou 0.

Segundo o subsecretário da Receita do DF, Anderson Borges Roepke, após o vencimento, a equipe da Receita do DF envia um e-mail para o contribuinte informando que o IPVA está vencido e solicita que ele efetue o pagamento no site da receita ou no aplicativo da Secretaria de Economia. "Lá, ele consegue imprimir o boleto atualizado”, diz.

Arrecadação

O IPVA de 2024 começou a ser pago em fevereiro. Até o dia 12 deste mês, foram pagos R$ 1.288.881.769,58, valor 6,02 % maior do que o cobrado no mesmo período do ano passado. A estimativa é de arrecadar R$ 1,7 bilhão ao fim da última parcela do imposto. O dinheiro é investido em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura.

O imposto é anual e obrigatório. Atrasos no pagamento também podem levar à cobrança de juros e multas, assim como à inclusão do nome do devedor na Dívida Ativa do DF. “O motorista que estiver em dia com o IPVA e com o licenciamento garante o direito de rodar pelas vias do DF sem estar sujeito à apreensão do veículo por meio de blitzes e fiscalizações”, lembra o subsecretário.