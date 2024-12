Processos judiciais do DF serão auxiliados por inteligência artificial

A Justiça Federal do Distrito Federal contará com uma nova aliada para agilizar processos: a Plataforma de Inteligência Artificial para o Judiciário. Lançada nesta quarta-feira (11/12), a tecnologia foi desenvolvida, em parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), para otimizar a triagem, classificação e elaboração de processos judiciais, prometendo mais eficiência e celeridade.

A nova tecnologia, que será implementada inicialmente na Justiça Federal do Distrito Federal, permitirá ao TRF1 automatizar tarefas judiciais, reduzir o acúmulo de processos e capacitar profissionais. Segundo o juiz federal Itagiba Catta Preta, a plataforma terá duas funções principais: triagem de processos, para a seleção mais precisa dos casos a serem analisados, e elaboração de minutas, a fim de dar apoio na criação de relatórios e bases para decisões judiciais.

“Essa plataforma representa celeridade e eficiência na prestação jurisdicional, além de melhorar a qualidade de vida dos operadores do direito”, ressaltou Catta Preta.

Durante a cerimônia de lançamento, o governador Ibaneis Rocha destacou o caráter inovador do projeto. “Ficamos muito felizes em colaborar com a Justiça Federal em um dos projetos mais inovadores no campo da prestação jurisdicional. A inteligência artificial trará maior agilidade e eficiência para a tramitação dos processos”, afirmou.

Fomento à inovação

Com um investimento de quase R$3 milhões, a iniciativa foi financiada por meio do programa Desafio DF, ligado ao FAPDF. A plataforma integra esforços para fomentar pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico voltados às demandas da administração pública.

O projeto promete também beneficiar o ecossistema de inovação do Distrito Federal, envolvendo startups, instituições de pesquisa e outros parceiros estratégicos. Além de apoiar ações empreendedoras, a plataforma incentiva a realização de estudos e a divulgação de dados relacionados à inteligência artificial aplicada à Justiça.