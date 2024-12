Última edição do GDF Mais Perto do Cidadão traz novidades em Ceilândia

Nesta sexta-feira (13), das 9h às 16h, e no sábado (14), das 9h às 12h, o programa GDF Mais Perto do Cidadão, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), estará na Praça do Trabalhador, ao lado da Administração Regional de Ceilândia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Em sua 43ª edição, a última deste ano, além de atrações para as crianças, o evento também trará o projeto Varal Solidário, um bazar no qual as pessoas podem escolher até três peças entre roupas e calçados de graça, além de oportunidades para mulheres e para quem busca entrar no mercado tecnológico.

No local, a população terá acesso aos atendimentos do Na Hora, da Polícia Civil e de outros órgãos públicos do Governo do Distrito Federal (GDF), com serviços de saúde, vacinas para os pets, apresentações artísticas, atividades para crianças e ações voltadas para a beleza e o bem-estar.

Carreta da Tecnologia

Uma novidade desta edição são as inscrições para o curso Brasil IA, que poderão ser feitas na Carreta da Tecnologia, que ficará estacionada no espaço. Os cursos terão início em 6 de janeiro de 2025, na Praça do Trabalhador.

A inciativa, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), busca ampliar o acesso ao conhecimento sobre inteligência artificial, promovendo o desenvolvimento e a capacitação de profissionais na ferramenta.

Programação para mulheres

Outra oportunidade do evento é um curso destinado às grávidas e às mães de recém-nascidos. O projeto Nasce uma Estrela disponibiliza informações sobre os cuidados práticos com os bebês e sobre como viabilizar a qualidade de vida no pós-parto. Ainda com foco no público feminino, haverá o programa Direito Delas, da Sejus-DF, que busca prevenir, por meio do acesso à informação, a violência contra as mulheres.