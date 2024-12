Carro colide com poste, capota e deixa uma vítima ferida na EPTG

Um carro colidiu com um poste, em seguida caporou e deixou uma pessoa ferida. na tarde desta quarta-feira (11/12). O fato aconteceu na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), após o viaduto de acesso ao Setor de Indústrias, sentido Taguatinga. O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal foi acionado.



Chegando ao local, os militares depararam-se com um Ford Ka, de cor branca, que havia acabado de colidir contra um poste de iluminação pública, ocasionando sua queda. Com a força do impacto, o veículo capotou e começou a pegar fogo, que foi extinto por populares que passavam pelo local, por meio de aparelhos extintores.



O condutor do automóvel, de 41 anos, foi atendido pelos socorristas e transportado, consciente e orientado, para o Hospital de Base (IHBB) queixando-se de dores na região do tórax. Os militares realizaram o rescaldo, visando impedir uma possível reignição do incêndio e fez o destombamento do veículo para desobstruir a via. O trânsito ficou bastante impactado.