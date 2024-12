Fatalidade: motorista morre atropelado pelo próprio caminhão na DF-140

O óbito foi declarado no local do acidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 47 anos morreu após ser atingido por seu próprio caminhão enquanto realizava uma manutenção no veículo. O acidente ocorreu às 9h desta terça-feira (10/12), na rodovia DF-140. Após atropelar o homem, o veículo continuou descendo e colidiu contra outro caminhão, que estava parado mais à frente. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o óbito foi declarado no local do acidente.

O fato ocorreu em frente ao Setor Habitacional Tororó, sentido Brasília. No local, as equipes de emergência constataram que o motorista havia sido atropelado pelo caminhão-caçamba VW Tractor 320, de cor amarela. A vítima foi avaliada, mas tinha lesões incompatíveis com a vida.

Ninguém mais se feriu. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Veja imagens: