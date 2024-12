Brasília volta a ter voo direto para Cancún, no México

A capital do país voltou a contar com um voo direto para um dos destinos turísticos internacionais mais procurados pelos brasileiros, a cidade de Cancún. O voo é oferecido pela Gol Linhas Aéreas, que voltou a operá-lo na última terça-feira (10/12). Com duração de oito horas, o trajeto é oferecido às terças e aos sábados. A volta, Cancún-Brasília também estará disponível nos dois dias.

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, destacou a importância da ampliação de rotas internacionais aéreas para a economia no Brasil. “A retomada de rotas na aviação dialoga com o atual momento da nossa economia, com o aumento do poder aquisitivo do brasileiro, menor taxa de desemprego dos últimos anos e o maior número de passageiros transportados no mercado internacional deste século”, comentou. “Este ano, a gente espera ampliar ainda mais a conectividade aérea, expandindo rotas e incluindo novos passageiros na aviação", acrescentou.

“A retomada para Cancún, destino renomado internacionalmente, representa um importante passo na expansão internacional da GOL. A combinação única de praias paradisíacas, natureza e cultura é objeto de desejo de muitos Clientes”, disse Rafael Araújo, diretor executivo de planejamento da GOL.

O destino

Localizada na península de Iucatã, no México, Cancún ocupa parte da Costa do Mar do Caribe. Com águas azuis cristalinas e uma movimentada vida noturna, o destino oferece uma série de programações como por exemplo os cenotes, que são piscinas de água doce formadas quando águas subterrâneas dissolvem o calcário da superfície. O processo pode demorar milhares de anos.

A repórter viajou a convite da Gol Linhas Aéreas