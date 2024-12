Acusado de matar ex-companheira na frente da filha é julgado hoje (12/12)

O Julgamento de Paulo Roberto Moreira Soares ocorre nesta quinta-feira (12/12). Ele é acusado de matar a ex-companheira, Izabel Aparecida Guimarães de Sousa, na frente da filha. O caso aconteceu em 4 de fevereiro de 2023, em Ceilândia.

Três qualificadores do crime foram apontados pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Ceilândia: motivo fútil, pois o crime teria acontecido após Paulo exigir o desbloqueio de aplicativos de conta bancária do denunciado; recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a Izabel teria sido atingida por disparos enquanto estava desarmada e muito próxima ao autor em um ambiente fechado, impossibilitando uma ação defensiva; e feminicídio, pois teria praticado em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Leia também: Suspeito de balear ex na cabeça é CAC e aluno de curso de tiro



Além disso, também consta na denúncia uma causa de aumento de pena, já que o crime teria sido praticado na frente da filha do casal.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 4 de fevereiro de 2023. Após perceber que a conta bancária que usava teve o acesso bloqueado, Paulo Roberto foi à casa da ex-companheira, e exigiu que Izabel desbloqueasse as contas bancárias por aplicativo de celular.

A conta estava em nome de Izabel, porém, Paulo fazia uso, mesmo estando separados. Após alguns minutos na discussão, Paulo efetuou um disparo na testa da ex-companheira, na frente da filha do casal. Após efetuar o disparo, Paulo fugiu.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado