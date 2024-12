Projeto social idealizado por Lu Alckmin muda as vidas de 2,1 mil pessoas

A Padaria Artesanal, idealizada por Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, celebrou um ano de atividades no Distrito Federal. Além do aniversário, também foi celebrado o lançamento oficial do site do projeto, que tem o objetivo de ser uma plataforma informativa para as pessoas interessadas em fazer parte da iniciativa. A cerimônia foi realizada ontem na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, na Quadra 615 Sul.

O projeto foi criado com o intuito de realizar uma capacitação profissional que ensina a produção de pães nutritivos e sem conservantes químicos, como oportunidade de geração de renda para os inscritos. Desde sua implementação na capital, em novembro de 2023, estabeleceu 41 unidades no DF e Entorno. Mais de 2,1 mil pessoas foram beneficiadas com o curso. A Padaria Artesanal conta com 63 unidades em todo o país.

Na ocasião, Lu Alckmin destacou o impacto da proposta. "Estou muito feliz porque os nossos resultados são maravilhosos aqui e em outras regiões do país. Só tenho a agradecer aos parceiros e voluntários que acreditaram no projeto e fizeram do meu sonho uma realidade para centenas de famílias brasileiras", afirmou.

Com duração de oito horas, em apenas um dia, o curso ensina os alunos a fazerem 10 tipos de pães, por meio de técnicas básicas e com instrumentos comuns de uma cozinha domiciliar. Lu Alckmin também enfatizou que os aprendizes se tornam multiplicadores com a missão de levar o conhecimento para outras pessoas. "São pães saborosos, nutritivos e de alto valor comercial, que poderão estar na mesa das famílias, ou serem usadas para complementar suas rendas", afirmou.

Dignidade

O evento teve a presença do cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, e do frei Elionaldo Ecione.

Dom Paulo ressaltou a importância de ações solidárias. "São os pequenos começos que dignificam muitas pessoas. O projeto permite que famílias vivam com dignidade, produzindo seu próprio sustento. Estamos alegres em poder fazer o bem", celebrou.

Responsável pela paróquia anfitriã, frei Elionaldo Ecione comemorou os resultados do projeto. "Eu me sinto orgulhoso de estar à frente de uma comunidade que protagoniza um trabalho tão transformador. É uma alegria fazer parte dessas histórias de mudança", disse.

Expansão

Irmã Keiko, do Santuário da Mãe Rainha, participou do curso e revelou os planos de expansão do projeto para o Itapuã, onde sua igreja atua. "Estamos formando mais pessoas para levar o conhecimento à nossa área, que é bastante carente. Temos muita procura, e o curso tem gerado ótimos recursos para nossas ações sociais", relatou.

Voluntária do Santuário da Mãe Rainha e ex-aluna da Padaria Artesanal, Rosângela Dias observou como a experiência foi transformadora. "Foi um aprendizado maravilhoso, quase uma terapia. Hoje, além de aplicar em casa o que aprendi, ajudo como voluntária. É gratificante ver as pessoas aceitando, comprando e valorizando o que produzimos", declarou.

Irmã Keiko e Rosângela Dias agradecem por terem feito o curso (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Plataforma

O site oficial da Padaria Artesanal foi desenvolvido em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Segundo Tiago Braga, diretor do IBICT, a plataforma foi construída de forma coletiva. "Usamos tecnologias abertas, que aproximam a ciência e a sociedade. Ele oferece informações completas sobre as unidades, abrangência do projeto, depoimentos de sucesso e contato direto para interessados em se increverem", explica.

O endereço da plataforma é padariaartesanal.ibict.br.