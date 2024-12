GDF amplia Cartão Material Escolar para atender 200 mil alunos em 2025

O Governo do Distrito Federal (GDF) planeja investir R$ 58 milhões em 2025 para o programa Cartão Material Escolar (CME), beneficiando cerca de 200 mil estudantes da rede pública. A iniciativa, criada em 2019, busca facilitar o acesso a materiais escolares e promover a educação como ferramenta de transformação social.

Em comparação ao primeiro ano do programa, quando foram atendidos 64 mil alunos com um orçamento de R$ 20 milhões, o CME apresentou crescimento significativo. Em 2024, mais de 175 mil estudantes foram contemplados, com um aporte de R$ 54 milhões.

A iniciativa também expandiu a quantidade de papelarias credenciadas pelo programa para a compra dos materiais escolares. Para o próximo ano, a previsão é de 500 pontos de venda cadastrados, um salto de 47% em relação aos 339 estabelecimentos que participaram da iniciativa em 2024. A lista de materiais permitidos estará disponível nas papelarias e no site da Secretaria de Educação do DF.

Quem pode participar?



O Cartão Material Escolar atende estudantes de 4 a 17 anos matriculados na rede pública do DF, cujas famílias sejam beneficiárias do Bolsa Família. O benefício é concedido automaticamente por meio do cruzamento de dados entre o cadastro do programa federal e o sistema da Secretaria de Educação, eliminando a necessidade de solicitação por parte dos responsáveis.

Os valores do benefício variam de acordo com o nível de ensino: R$ 240 para alunos do ensino médio e R$ 320 para estudantes da educação infantil, especial e fundamental. O pagamento é realizado em três lotes, sendo o primeiro destinado aos beneficiários já cadastrados e os demais para novos contemplados que atendam às regras do programa. A liberação do crédito ocorre no início de fevereiro, antes do começo do ano letivo.

Próximos passos



A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) informou que, em parceria com o Banco de Brasília (BRB), analisa estratégias para regularizar o pagamento de cartões vencidos que atendam aos critérios do programa para o próximo ano.

Os responsáveis podem consultar a lista de beneficiários pelo aplicativo GDF Social ou pela Central de Atendimento ao Cidadão, no telefone 156. O cartão físico deve ser retirado em uma agência do BRB após a consulta do local e da data pelo aplicativo.