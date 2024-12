Caixa inicia pagamento do Bolsa Família nesta terça (10); confira datas

Nos estados do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia, o pagamento será feito integralmente nesta terça-feira - (crédito: José Cruz/ Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal inicia nesta terça-feira (10/12) o pagamento do programa Bolsa Família do mês de dezembro. Por meio do aplicativo Caixa Tem, as famílias inscritas podem movimentar os recursos do benefício. O calendário de pagamento tem como base o número final do Número de Identificação Social (NIS) e se encerra apenas no dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal.

Atualmente, 20,8 milhões de famílias recebem o benefício. Nos estados do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia, o pagamento será feito integralmente nesta terça-feira. A antecipação do benefício para estes estados em 2024 foi uma decisão do governo federal para tentar minimizar as consequências de eventos climáticos intensos que ocorreram ao longo do ano.



Confira as datas de pagamento do Bolsa Família em dezembro:



10/12: Final 1



11/12: Final 2

12/12: Final 3

13/12: Final 4

16/12: Final 5

17/12: Final 6

18/12: Final 7

19/12: Final 8

20/12: Final 9

23/12: Final 0



