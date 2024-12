Carreta da DPDF é destaque em evento internacional sobre acesso à justiça

A Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) foi apresentada, nesta quinta-feira (12/12), durante o Expert Group Meeting sobre Igualdade de Acesso à Justiça para Todas as Pessoas. O evento, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), reuniu especialistas para debater desafios e propor ações que ampliem o acesso a direitos para populações vulnerabilizadas no Brasil.

Organizado pela Secretaria de Acesso à Justiça (Saju) e pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), o encontro destacou a carreta da DPDF como uma solução prática e inovadora para levar assistência jurídica a comunidades onde o acesso a serviços legais é limitado.

O defensor público-geral do DF, Celestino Chupel, ressaltou a importância da unidade. “A carreta do DPDF é um símbolo de inclusão e acessibilidade, especialmente em locais em que o acesso a serviços jurídicos é limitado, destacando-se como uma solução prática para fortalecer os direitos humanos”, afirmou.

O evento contou com a participação de 42 especialistas de 29 países membros das Nações Unidas. Entre os tópicos debatidos estavam os desafios e as boas práticas para melhorar os sistemas de justiça criminal e garantir igualdade no acesso à Justiça. As recomendações elaboradas serão apresentadas na 34ª sessão da Comissão da ONU de Prevenção do Crime e Justiça.