Homem é preso por agredir companheira e atacar policial com chutes em bar

Um homem de 23 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (12/12) após agredir a companheira e uma policial militar que atendia uma ocorrência de violência doméstica na Quadra 4 de Sobradinho II.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência em um bar da região. O suspeito havia agredido a companheira, que é advogada. No local, os policiais encontraram o homem em estado de grande agitação, resultado da combinação de álcool com medicação controlada. Durante a abordagem, ele passou a insultar os agentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao tentarem imobilizá-lo, o homem reagiu com violência e desferiu chutes no rosto, tórax e pernas de uma policial militar. Uma equipe de apoio foi acionada, e, com o reforço, o suspeito foi contido.

O agressor apresentava lesões e um corte no braço, sendo encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele permanecerá preso sem direito à fiança.

A companheira negou as agressões, mas testemunhas informaram que ela havia sido vítima de empurrões e ameaçada de morte. O homem foi autuado em flagrante por ameaça e agressão no contexto de violência doméstica, além de resistência, desacato e agressão contra os policiais militares.

O acusado já possui passagens pela polícia por descumprimento de medidas protetivas. O Correio optou por não divulgar o nome do homem, uma vez que a advogada responsável por sua defesa é a própria companheira.