Dois foragidos da Justiça por homicídio são presos em Brazlândia e Santa Maria

Dois foragidos da Justiça envolvidos em homicídios foram presos, nesta quinta-feira (12/12), durante operações policiais realizadas em Brazlândia e Santa Maria.

Em Brazlândia, a equipe do GTOP 36 da Polícia Militar (PMDF) localizou um homem no Setor Tradicional que estava foragido por um homicídio qualificado cometido na região de Vendinha, em Padre Bernardo (GO).

O indivíduo também tem um histórico criminal extenso, com registros por tráfico de drogas, receptação e lesão corporal. Após a abordagem, ele foi encaminhado à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). Ele agora vai cumprir pena de 16 anos de prisão em regime fechado.

Em Santa Maria, a equipe de Radiopatrulha 46 capturou um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio. A captura ocorreu durante um ponto de bloqueio na Avenida Santa Maria, próximo à CL 307. O foragido foi levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrada a ocorrência e tomadas as medidas legais cabíveis.