Detran-DF realizará intervenções no trânsito neste fim de semana

Em razão de eventos esportivos, sociais e religiosos que serão promovidos de sábado (14/12) a segunda-feira (16/12), as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizarão intervenções em vias das regiões de Arniqueira, Arapoanga, Asa Norte, Eixo Monumental, Setor Comercial Sul e Taguatinga.



Sábado (14/12)



No Eixo Monumental, a Corrida Jingle Bells promoverá interdições das três faixas próximas ao canteiro central, nas vias N1 e S1, entre o Centro de Convenções Ulysses Guimarães e a Catedral Rainha da Paz, das 18h às 21h. O evento terá percurso de 5 km e a largada e a chegada dos participantes ocorrerão no Memorial dos Povos Indígenas.



Interdição no Eixo Monumental devido à Corrida Jingle Bells (foto: Divulgação)

Na Asa Norte, a Sindijius Celebration Run ocorrerá nas vias próximas ao Estádio Nacional, das 17h às 19h30. O acesso ao estacionamento leste e vias como a W5 Norte e a área entre o Autódromo e a 906 Norte, próximo ao Depósito do Detran-DF serão fechados a partir das 16h.



nterdições no trânsito devido à corrida Sindijius Celebration Run, nas vias próximas ao Estádio Nacional de Brasília (foto: Divulgação)





No Arapoanga, a Marcha para Jesus, com saída às 17h30, demandará interdições para a passagem dos participantes entre a Igreja Assembleia de Deus Joelhos Dobrados, na Q 15 Conjunto F, e o Campo Sintético, na Q 3G.

Interdições devido ao evento Marcha para Jesus (foto: Divulgação)

No Setor Comercial Sul, gravações de um filme resultarão no fechamento intermitente do acesso da via S2 ao SCS Quadra 1, entre 15h e 18h. Caso chova, as interdições serão realizadas no domingo (15/12).



Na W3 Sul em virtude de gravações de um filme (foto: Divulgação)

Domingo (15/12)



Em Taguatinga, durante o Torneio Arimateia de Futsal, que acontece de domingo (15/12) até 5 de janeiro no Taguaparque, o Detran-DF sinalizará as vias de acesso e realizará patrulhamento. Além disso, os agentes do Detran-DF realizarão patrulhamento na região para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.



Ocorrerá no domingo, o Torneio Arimateia de Futsal, no Taguaparque, em Taguatinga (foto: Divulgação)

Segunda-feira (16/12)



Já em Arniqueira, na QS 9 do Areal, ao lado do CRAS, o evento natalino Ceia nos Restaurantes Comunitários ocorrerá das 10h às 15h. O Detran-DF fará a sinalização do tráfego e apoiará na travessia de pedestres.



Além disso, eles orientam os motoristas a redobrarem a atenção e a planejarem seus trajetos para que evitem transtornos.



Evento natalino Ceia nos Restaurantes Comunitários causará interdição no trânsito (foto: Divulgação)