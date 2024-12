Pesquisa prevê aumento de 14,8% no valor médio do presente de Natal

A poucos dias do Natal, os brasilienses começaram a corrida para a compra dos presentes que irão entregar a amigos, colegas e familiares. Segundo pesquisa do Instituto Fecomércio-DF, os consumidores estão dispostos a gastar R$ 396,67, em média, entre produtos de cosméticos, roupas e brinquedos, para presentear familiares e amigos.

A corretora de imóveis Lidiane Aragão, 40 anos, pretende ficar nessa faixa. Ela aproveitou o horário de almoço com as filhas Isadora Arão, 5, e Isabela Macedo, 13, para adquirir os presentes das meninas. Ela disse que o foco deste ano são roupas para a família. "Tirei um momento com minhas pequenas para comprar algumas coisinhas. Tem muita promoção de fim de ano, roupas bacanas e muitos calçados lindos para homenagear a quem amamos", disse ao Correio.

Lidiane explicou que todo ano, neste período, tenta desembolsar entre R$ 300 e R$ 400, mas nem sempre é possível. "Eu me planejo para investir pouco, porém, para mim, é difícil. Gasto bem mais que o valor definido, mas vale muito a pena", afirmou. "Há uns dias, levei uma patinete e coloquei em nossa árvore, em casa, com todos os outros presentes das nossas pequenas", acrescentou.

Edson Araújo, 48, professor, saiu para fazer apenas uma pesquisa de preços, mas acabou levando produtos para ele e os filhos. "É período de Natal, o décimo-terceiro caiu, chegaram as férias. Então, aproveito, de alguma forma, com o dinheiro no bolso, para comprar à vista os presentes e ver se consigo alguma promoção ou algum desconto", relatou.

Ele não costuma fazer muitas compras durante o ano e se assustou com os preços de algumas mercadorias. "Quando são presentes infantis, realmente o preço é elevado demais e estranhei um pouco", enfatizou. Edson combinou com a esposa que o valor limite para gastar este ano seria de R$ 500. "Queria dar um videogame. Depois, conversando com a minha mulher, ela me colocou um pouco com o pé no chão para dar uma reduzida. Mas vou comprar ótimos brinquedos. Eles merecem", adiantou.





Expectativa

De acordo com os dados do Instituto Fecomércio-DF, o ticket (gasto) médio dos consumidores apresentou um aumento de 14,8%, subindo de R$ 345,26 em 2023, para os R$ 396,67 deste ano. Os homens estimam desembolsar um valor médio de R$ 419,79 em presentes, enquanto as mulheres planejam investir R$ 375,79. A maior parte dos consumidores pretende realizar as compras em lojas físicas de rua e de shoppings que, juntos, representam 55% das intenções.

Vestuário e acessórios estão no topo das preferências de presente (24,1%), seguidos por brinquedos (21,7%), calçados (16,2%) e cosméticos e perfumes (14,4%). As compras tendem a ocorrer principalmente no período da tarde, escolha de 44,9% da clientela, com destaque para os sábados, apontados por 32,4% como o dia ideal para ir ao comércio. Outros 17% optam pelos domingos e 14,6% pelas sextas-feiras.

Promoções

Rosário Oliveira, 59, proprietária de uma loja da Natura no shopping Pátio Brasil, afirmou que o movimento de clientes está em alta. "O Natal é o melhor período de vendas para nós do comércio e, principalmente, para o nosso segmento, que é de cosméticos e presentes. Muitas vezes, as pessoas vêm comprar para um familiar e acabam levando para a família inteira", reparou.

A empresária contou que os preços dos itens avulsos variam de R$ 29,90 a R$ 299. O carro-chefe da loja são os kits promocionais, que oferecem mais produtos por um preço menor. "Juntamos dois, três ou quatro itens, que ficam mais em conta do que adquiri-los individualmente. Isso atrai muito os clientes", acrescentou.