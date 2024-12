Mulheres manifestam por segurança no Parque Olhos d'Água

Um grupo de pessoas foi ao Parque Olhos d’Água, na Asa Norte, para cobrar medidas efetivas de segurança no local. O ato acontece após uma tentativa de estupro de uma mulher que caminhava no parque, na última sexta-feira (6/12).

Uma das organizadoras da manifestação, Madalena Rodrigues, reivindicou uma maior atenção do poder público em relação à segurança no espaço de lazer. “Eu sou frequentadora do parque há anos, e é preciso que aqui tenha uma segurança motorizada para ir às áreas mais distantes”, disse Madalena.

Uma das preocupações de Madalena é com os locais menos frequentados no interior do Parque Olhos d’Água. “O parque tem 21 hectares, apenas isso, não é tão grande, mas tem áreas que ficam mais isoladas. É preciso ter eficiência do poder público no cuidado com esse parque, que é frequentado por milhares de pessoas, maioria mulheres”, afirmou.