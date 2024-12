Evento busca conscientizar a sociedade contra os maus tratos aos animais

O Estacionamento 1 do Parque da Cidade recebeu, na última sexta-feira (13/12), o Primeiro Natal Pets – Protegendo Quem nos Ama. O evento, promovido pela Secretaria de Segurança Pública do DF, teve como objetivo conscientizar a população e ampliar o conhecimento sobre o trabalho realizado pela segurança pública do DF na proteção dos animais contra maus-tratos.

A solenidade de abertura contou com a participação de instituições públicas e privadas atuantes no tema. Durante a ocasião, foram divulgadas boas práticas essenciais para os cuidados com os animais, além de canais de denúncia para adoção de medidas preventivas e repressivas a cargo do Estado.

“Queremos contribuir para a conscientização da população, alertando sobre os direitos dos animais e os cuidados necessários para garantir o bem-estar deles”, explicou o organizador da ação, Lací Marinho. “Além de incentivar a adoção, queremos que o evento fomente as denúncias de maus-tratos e abandono.”

O evento contou ainda com demonstrações dos batalhões de cães da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Penal (PP), do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da PMDF e do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Em caso de ocorrência de maus-tratos contra animais, o crime pode ser comunicado em qualquer delegacia do DF, por meio da Delegacia Eletrônica da PCDF, ou pelo telefone 197, sem a necessidade de identificação. Em situações de emergência, a PMDF pode ser acionada pelo telefone 190.

“A proteção aos animais é uma pauta da segurança pública. O governador Ibaneis Rocha criou uma delegacia específica para essa temática: a Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DCRA), da PCDF. Esta é uma pauta do DF Mais Seguro – Segurança Integral”, destacou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.