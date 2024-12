Celebração do Natal da Abrace reuniu mil pessoas neste sábado (14/12)

Para celebrar o Natal e a vida como um todo, a Abrace realizou, neste sábado (14/12), sua tradicional festa de fim de ano. O evento ocorreu no Pavilhão de Eventos do Parque da Cidade e contou com a visita do Papai Noel, brinquedos, almoço, música e muita animação para as crianças.

"A festa de Natal é o evento mais importante da Abrace, realizado há mais de 30 anos e organizado totalmente com a ajuda de voluntários e apoiadores. Temos a presença do Papai Noel, distribuição de presentes e várias atrações. Apesar de dar muito trabalho, é algo que fazemos com alegria e gratidão. Acreditamos que momentos de celebração também fazem parte do tratamento. É uma celebração da vida, um momento de gratidão, em que fazemos um balanço do ano e celebramos as melhorias na saúde das nossas crianças", destacou Alexandre Alarcão, presidente da instituição.

Atualmente, a instituição presta assistência a 900 crianças, de 0 a 17 anos, e suas famílias por meio de diversos projetos que atendem às suas necessidades em áreas como segurança alimentar, moradia, educação, geração de renda e saúde. "Nossos recursos provêm de parcerias e doações. Contamos com cerca de 10 mil doadores fixos. Para manter esse número e atrair novos doadores, trabalhamos com total transparência. Essa confiança fortalece o apoio da comunidade e sustenta as ações que realizamos", explica Alexandre.

Entusiasmo

João Guilherme, de 8 anos, que enfrentou momentos difíceis em sua jornada de saúde, aproveitou com entusiasmo a tão esperada festa de Natal. "Hoje está sendo muito legal! Já tirei minha foto com o Papai Noel, brinquei, dancei bastante e agora não vejo a hora de ganhar meu presente", compartilhou, animado.

A história de João é marcada pela superação. Ele nasceu com uma doença rara no fígado chamada atresia de vias biliares, que evoluiu para cirrose hepática, levando-o a um transplante hepático em 2017. Em 2020, enfrentou um novo desafio ao ser diagnosticado com linfoma de Burkitt, um câncer no estômago. Desde então, ele e sua família recebem o apoio da ONG.

Outra família assistida pela instituição é a de Andréia Gomes e Maçal Santana, pais da pequena Isadora, de 5 anos. Ela foi diagnosticada, em 2020, com um tumor de Wilms, um câncer maligno que afeta os rins. "Ela foi internada e passou três meses no Hospital da Criança. Nesse período, fez uma cirurgia para retirar um rim e passou por quimioterapia. Foi lá que a Abrace entrou em contato conosco. Há quatro anos somos assistidos por eles, e essa ajuda é essencial, especialmente nos momentos mais difíceis", contou Andréia.

Sobre o evento, Andréia acrescentou emocionada: "Essa festa é muito gratificante. Para quem tem um filho com câncer, chegar a esse momento é muito especial. Poder compartilhar isso com minha filha e com outras famílias é algo que me emociona profundamente. Só tenho a agradecer."

A família de Ezequiel Rodrigues, de 8 anos, também recebe apoio da instituição. Diagnosticado ao nascer com anemia falciforme, Ezequiel passou por diversos tratamentos e internações em decorrência da doença. "Ele começou o tratamento no Hospital de Santa Maria e, depois, foi transferido para o Hospital da Criança. Lá, precisou de transfusões de sangue constantes até realizar uma cirurgia para retirada do baço, o que trouxe uma grande melhora", relatou Caroline de Souza, madrasta do menino. "Eu não tenho palavras para descrever o que a Abrace significa para nós, especialmente para o Ezequiel. Acho que, se não fosse por eles, nem sei o que poderia ter acontecido." completou.