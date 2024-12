Cannabis: possibilidades de uso da planta serão estudadas pela Embrapa

Daniela Bittencourt (E), pesquisadora da Embrapa e secretária executiva do Comitê Permanente de Assessoramento de Pesquisa em Cannabis, conversa com os jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes no Podcast do Correio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em novembro, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o cultivo da cannabis medicinal pela indústria brasileira. A ação representa um grande avanço para a pesquisa sobre a planta no Brasil, de acordo com a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e secretária executiva do Comitê Permanente de Assessoramento de Pesquisa em Cannabis, Daniela Bittencourt.

Em entrevista aos jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes no Podcast do Correio, Daniela destacou que a cannabis pode ser utilizada para além da medicina, como na indústria cosmética, na construção civil e na indústria têxtil. A especialista apontou que existe um amplo mercado a ser explorado com a cannabis — e que o país tem chance de ser o líder mundial na produção da planta e de seus produtos. "Eu tenho perspectiva que o Brasil tem uma oportunidade de ser líder mundial em termos de produção devido a nossas também tendências agrárias. Nós somos o país do agro, vamos dizer assim. Temos essa cultura, temos o know-how, temos a terra e temos bons produtores", defendeu.

Segundo ela, a Embrapa apresentou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) três projetos para estudo da cannabis. A especialista acredita que as pesquisas poderão contribuir para amadurecer o mercado, que ainda enfrenta questões morais e preconceito.

Fala-se muito do uso medicinal da cannabis. Mas há pesquisas apontando para outras áreas. A indústria têxtil já usa, por exemplo. Quais são as outras?

Construção civil, alimentos, cosméticos — principalmente produtos para a pele, o óleo é muito bom. No exterior, é possível encontrar muitos cremes para pele, produtos relacionados à hidratação, feitos de óleo do cânhamo. Na construção civil, utiliza-se a fibra na produção de blocos. Inclusive, isso é muito interessante, porque ela não deixa ficar muito quente, é mais difícil haver combustão, então, ela tem propriedades que podem vir a ser uma forma de se trabalhar na construção civil econologicamente correta, uma forma mais sustentável, de menor impacto ao meio ambiente. A indústria têxtil utiliza.

Esse estudo é pioneiro na Embrapa. O que vocês esperam após a decisão do STJ de liberar o plantio da cannabis para a indústria medicinal?

Estamos muito ansiosos para poder começar. Apresentamos nossos três primeiros projetos estruturantes à Anvisa, para dar início aos trabalhos do nosso programa de pesquisa com a cannabis, e eu imagino que essa regulamentação vai ter um impacto muito grande. Nossa ideia no desenvolvimento dessas pesquisas é auxiliar a definição de políticas públicas. Com respaldo técnico, podemos mostrar para a população que temos a capacidade de produzir essa planta no país, de desenvolver um sistema de produção de forma segura, seja para fins medicinais ou para o produtor, em busca de uma nova cultura na sua terra.

Vocês fizeram um estudo sobre o potencial da cannabis no mercado. O que ele mostrou?

Existe uma demanda muito grande, principalmente em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo. Lá, praticamente quase todos os estados, de certa forma, autorizam. Fala-se sobre essa questão de uma maneira mais ampla. No Canadá, a mesma coisa. Na Europa também: na França, no Reino Unido, na Alemanha, que mudou a regulamentação recentemente. É um mercado que tem um potencial muito grande de aplicação; um mercado que está crescendo, amadurecendo, vamos dizer assim, porque eu acho que ele ainda não chegou no seu ápice. Isso por questões ideológicas, preconceito, morais, desconhecimento dos benefícios que a cannabis pode trazer. Eu acho que nós, no Brasil, temos que ficar atentos também. A questão não é só o produto. São os mercados, criar a cadeia produtiva, dar oportunidade de gerar empresas que atuem no ramo, que façam, desenvolvam produtos a partir da cannabis e que atendam a uma demanda mundial.

Já existe um mercado incipiente de cannabis no Brasil?

Com certeza, medicinal. Existem muitos estados autorizando o fornecimento do CBD via SUS (Sistema Único de Saúde), e todo esse medicamento hoje é fornecido, é importado. Assim, chega muito caro para a população, de uma maneira geral, acaba que fica limitado. Com essa regulamentação, muitas portas serão abertas. Poderemos plantar, fazer estudos inclusive ampliados para todos os estados no Brasil.

Como você acredita que o mercado de cannabis irá evoluir no país?

Isso tudo vai depender de como as coisas vão caminhar, caminharem, não é? Em 20 anos, por exemplo. Ainda temos muito a caminhar. Vai depender da conscientização da população. Se temos uma população que está aberta a consumir produtos provenientes da planta, gerando demanda no mercado, ele poderá crescer e se desenvolver. Não estamos falando do uso recreativo, mas, sim, de roupas, medicamentos, produtos de beleza, material de construção. Eu tenho perspectiva que o Brasil tem uma oportunidade de ser líder mundial em termos de produção devido a nossas tendências agrárias. Nós somos o país do agro. Temos essa cultura, temos o know-how, a terra, bons produtores. Temos a Embrapa, que também apoia toda essa parte de produção de alimentos no país. Não sei se a gente mensura isso, mas eu acho que o impacto, com certeza, será muito positivo.

Assista ao podcast

Saiba Mais Cidades DF Justiça por Izabel: acusado de matar ex na frente da filha pega 43 anos

Justiça por Izabel: acusado de matar ex na frente da filha pega 43 anos Cidades DF Mobilizações denunciam violência contra mulher no Parque Olhos D’água

Mobilizações denunciam violência contra mulher no Parque Olhos D’água Cidades DF Casinha do Papai Noel está aberta ao público no Setor Militar Urbano