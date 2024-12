Tratativas sobre trem entre Luziânia e Brasília são iniciadas

O Ministério dos Transportes deu início às tratativas sobre os estudos preliminares para viabilizar uma linha férrea de passageiros entre Luziânia e Brasília, durante uma reunião realizada nesta quinta-feira (12/12).

De acordo com a secretária do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), Caroline Fleury, o projeto está entre as sete prioridades do Plano Nacional de Ferrovias. Segundo a titular da pasta, a confirmação veio diretamente do secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro, durante o encontro.

Caroline Fleury afirmou, após a reunião, que o projeto deve avançar rapidamente. “O Ministério dos Transportes programou outras três reuniões de trabalho para impulsionar essa iniciativa, que será de grande relevância”, observou.

“Esse projeto se soma ao do corredor exclusivo de ônibus, o BRT, atualmente em fase de estudos técnicos para início das obras”, acrescentou a secretária do Entorno.

Além de Caroline Fleury e Leonardo Cezar, participaram do encontro integrantes do Ministério dos Transportes, além de Carlos Ranieri, diretor adjunto, e Jean Carlos Pejo, secretário-geral da Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (Alaf).