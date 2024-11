Acesso da Epig ao Parque da Cidade é liberado

Foi liberado, na manhã deste sábado (30/11), o trânsito no balão da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). A obra promete facilitar o acesso de motoristas e moradores do Distrito Federal ao Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek e ao Sudoeste.

O novo acesso é feito por uma pista da Epig que desemboca em uma rotatória dentro do parque, próximo ao Estacionamento 3. A via conecta os motoristas a duas pistas de tráfego em cada sentido, similar às alças já existentes na Asa Sul.

Além de oferecer uma rota alternativa, o acesso funcionará como desvio para a continuidade das obras na Epig, onde o GDF iniciará em breve a instalação do pavimento rígido, conhecido como whitetopping. Essa tecnologia, já aplicada na Via Estrutural, será usada no trecho entre o Viaduto do Sudoeste e os postos de gasolina da via.

Segundo o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, a entrega parcial faz parte de uma estratégia para minimizar os transtornos à população durante as obras. "Conforme os trechos vão ficando prontos, vamos liberando o uso para garantir funcionalidade e reduzir os impactos ao cidadão" afirmou.

A obra integra o Trecho 4 da requalificação da Epig, que inclui a construção de um corredor exclusivo para o Bus Rapid Transit (BRT), estações de transporte público, viadutos, ciclovias e outras melhorias de infraestrutura.

O projeto, com investimento de R$ 60 milhões, faz parte do Corredor Eixo Oeste, um sistema de mobilidade que contará com 38,7 quilômetros de faixas exclusivas para o BRT, conectando o Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto, além de integrar a Avenida Hélio Prates à Epig e à Estrada Parque Polícia Militar (ESPM).