Traficante que escondia droga na casa do pai é preso com R$5 mil em espécie

Na noite de domingo (15/12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu armas e drogas durante uma abordagem no Setor Leste, da Estrutural. A ação também resultou na prisão de um suspeito, de 22 anos, que já possuía passagens por tráfico de drogas.

A abordagem ocorreu após policiais da Ronda Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) notarem, durante o patrulhamento, uma atitude suspeita de um homem. Enquanto interpelava três indivíduos, a equipe avistou um rapaz saindo de casa em uma bicicleta e, ao perceber a presença policial, mudou de direção, sendo alcançado pelos militares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o suspeito, foram encontrados R$ 5.500 em espécie na cintura e três pinos de cocaína. Ao ser questionado, ele confirmou possuir passagem por tráfico de drogas. O pai do rapaz compareceu ao local, alegando desconhecer o envolvimento do filho com o crime.

Diante da situação, a equipe policial solicitou permissão para realizar buscas na residência. Durante a varredura, foram localizadas 65 porções de cocaína abertas em um prato, uma balança de precisão, quatro porções de maconha, cadernos de anotações, dois sacos com pinos vazios e mais duas porções de crack escondidas no forro. Em outro cômodo, foram encontradas duas armas de fogo: uma pistola calibre 380 com carregadores e um revólver calibre 38, além de 40 munições no total.

Durante a investigação, o Batalhão de Cães localizou em outro quarto mais 20 munições calibre 380 e 13 porções de maconha dentro de um casaco. O suspeito confessou estar envolvido no tráfico e afirmou guardar as armas a pedido de terceiros. O material foi apreendido, e o suspeito encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia.