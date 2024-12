Bebê de 1 ano se afoga em piscina de residência, no Lago Norte

Ela foi transportada, por meio da aeronave do CBMDF, para o Hospital de Base - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um bebê, de 1 ano e 3 meses, se afogou na piscina de uma casa, no Condomínio Privê I, Setor de Mansões do Lago Norte, na tarde deste domingo (15/12). A criança chegou a ficar desacordada e foi reanimada após 40 minutos de massagens cardíacas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe de socorro chegou no local, encontrou a vítima desacordada e recebendo massagem de reanimação cardiopulmonar dos próprios familiares.

Os militares assumiram os procedimentos e, em conjunto com a equipe médica do resgate aéreo avançado e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), deram continuidade ao atendimento.

Após 40 minutos, os sinais vitais da criança foram restabelecidos e estabilizados pelos socorristas. Ela foi transportada, por meio da aeronave do CBMDF, para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBBDF). A dinâmica do acidente é desconhecida.

Com informações do Corpo de Bombeiros