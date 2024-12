Importunação sexual: homem é preso duas vezes, em dois dias

Ele foi preso, suspeito de cometer o mesmo tipo de crime, no dia anterior - (crédito: Reprodução)

Na tarde deste domingo (15/12), um homem de 36 anos, em situação de rua, foi preso por policiais militares do 7º Batalhão, suspeito de cometer importunação sexual contra mulheres na CLSW 303, no Sudoeste.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito caminha pelo local e, ao notar a presença de uma mulher encostada em uma bancada, chega perto e esfrega o genital nela.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), o autor é reincidente e havia sido detido pela corporação outras seis vezes, somente neste ano. Após buscas pela região, as equipes localizaram e detiveram o suspeito no fim da tarde.

Ainda segundo a PMDF, o mesmo indivíduo havia sido detido nesse sábado (14/12), pela suspeita de ter cometido atos semelhantes no Bosque do Sudoeste, onde teria exposto seu órgão genital e importunado mulheres.

Mesmo preso e conduzido à delegacia, ele foi liberado e voltou a cometer o crime. O homem foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde a ocorrência foi registrada.

Com informações da Polícia Militar