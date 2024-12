Sambistas fazem show de graça na rodoviária do Plano Piloto hoje (16/12)

Nesta segunda-feira (16/12), acontece a segunda roda aberta do projeto Rodoviária do Samba. As apresentações serão na plataforma inferior da rodoviária do Plano Piloto das 17h às 21h.

Para animar a roda de samba, o projeto conta com a presença dos sambistas Cris Pereira, Breno Alves, Kika Ribeiro, Gigi Capozolli, entre outros. Cris Pereira, produtora do evento, afirma que o samba tem que ir onde o povo está: “Faremos isso mais uma vez, já em clima de festas de final de ano, como um presente para trabalhadores e trabalhadoras que constroem essa cidade e esse país diariamente”.

Essa é a 18° edição do projeto. A primeira roda foi realizada no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. A segunda roda do ano dá continuidade à 18° edição com homenagens ao cantor Marcelo Sena, que faleceu no ano passado após uma luta contra o câncer.

“Celebrar os sambistas e o samba na rodoviária é reforçar nosso direito de ocupação dos espaços públicos para promover cultura na nossa capital. Ficamos felizes em compartilhar esse momento com as trabalhadoras e trabalhadores que frequentam a rodoviária”, comenta a produtora Tâmara Jacinto.

O projeto é uma realização da Crioula Produções, Onã Produções e Encateria, com apoio da administração do Plano Piloto e parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal.

Serviço

Rodoviária do Samba

Dia: 16 de dezembro, segunda-feira

Horário: Das 17h às 21h

Local: Plataforma inferior da rodoviária

* Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes