Coral dos Garis se apresenta nesta segunda-feira (16/12) no Noroeste

O Coral dos Garis, organizado pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), tem apresentação nesta segunda-feira (16/12), a partir das 17h30, no Setor Noroeste. Participam 30 profissionais da limpeza urbana, que cantarão músicas natalinas em frente ao Nexus 710, antecedendo o início da Caravana Iluminada da Coca-Cola.

Durante o espetáculo, sob regência do professor de música Alex Faustino, serão disponibilizadas caixas para arrecadação de brinquedos que serão doados para em situação de vulnerabilidade. Os personagens Garizito e Bibi, do teatro do SLU, também estarão presentes para alegrar a criançada. Haverá, ainda, caminhões de coleta do SLU que estarão iluminados com a temática natalina.



“Esse é mais um ano em que organizamos o coral e os caminhões de coleta iluminados como forma de valorizar os nossos profissionais da limpeza urbana, que cuidam com tanto carinho das nossas cidades, e também de sensibilizar as pessoas para um gesto de solidariedade neste Natal”, disse o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho.



*Com informações do SLU