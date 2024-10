Programação com eventos celebra os 35 anos do Templo da Boa Vontade; confira

Com ambientes propícios à meditação e reflexão, em que cultura, arte e ecologia estão lado a lado com a Espiritualidade Ecumênica, o Templo da Boa Vontade mantém, há 35 anos, as portas abertas a pessoas de todas as tradições religiosas, espirituais e filosóficas, inclusive, as não religiosas.

Inaugurado em 21 de outubro de 1989, pelo jornalista, escritor, compositor e presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto, o espaço é considerado o monumento mais visitado de Brasília, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.

Em comemoração à data, o local vai receber peregrinos do Brasil e do mundo no evento "Jesus, a Verdadeira Segurança de nossas vidas”, que visa fortalecer o sentido ecumênico da mensagem do Cristo, responsável pelo equilíbrio em todas as esferas da vida espiritual e humana. O objetivo é, também, renovar as energias dos visitantes para o ano vindouro.

As festividades de comemoração dos 35 anos do TBV ocorrerão durante todo o mês de outubro, em especial nos dias 18 e 19 (sexta-feira e sábado), com uma programação cultural variada para toda a família, contemplando exposições, espetáculos musicais, palestras, meditação, visitas guiadas, cerimônias ecumênicas, entre outras atividades.

Escutar a palavra ecumênica e fraterna do fundador do TBV, José de Paiva Netto, a ser transmitida no sábado, dia 19. é um dos momentos mais aguardados pelos peregrinos, que também podem acompanhar a programação pelo rádio, televisão e pela internet, no site do espaço.

Confira a programação:

18 de outubro | sexta-feira



14h30 — Momento de Arte com os Soldadinhos de Deus, da LBV.

Local: Galeria de Arte do TBV.

15h (1ª sessão) e 19h (2ª sessão) — Espetáculo Música Legionária — Jesus e as Sete Igrejas da Ásia.

Local: Plenário José de Paiva Netto, no ParlaMundi da LBV.

15h — Visita guiada à Sala Egípcia com Reunião Ecumênica de Meditação com Jesus (duração: 50 minutos; capacidade para 50 pessoas e entrega de senha antecipada no local).

15h e 19h — Visita guiada ao Memorial Alziro Zarur (duração: 20 minutos cada visita; capacidade para 30 pessoas e entrega de senha antecipada no local).

17h40 — Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!).

Local: Nave do TBV.

19 de outubro | sábado

9h às 11h: Encontro Jovem de Boa Vontade.

Local: Plenário José de Paiva Netto.

10h: Sessão de cinema para os Soldadinhos de Deus, da LBV. Local: Auditório Tom Jobim.

16h — Sessão Solene, com a palavra do fundador do Templo da Boa Vontade, José de Paiva Netto.

Local: Nave do TBV.

17h50 — Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!).

Local: Nave do TBV.

20 de outubro | domingo

9h: Prece dedicada aos peregrinos do TBV. Local: Nave do TBV.

10h: Reunião Ecumênica de Meditação com Jesus em homenagem ao aniversário da Sala Egípcia (capacidade para 50 pessoas e entrega de senha antecipada no local).

9h30 — Bênção Batismal para crianças.

Local: Nave do TBV.

17h45 — Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!).

Local: Nave do TBV.

21 de outubro | segunda-feira (Aniversário do TBV e Dia do Ecumenismo)

17h40 — Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!).

Local: Nave do TBV.

28 de outubro | segunda-feira

17h40 — Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!).

Local: Nave do TBV.

29, 30 e 31 de outubro | terça, quarta e quinta-feira

17h40 — Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!).

Local: Nave do TBV.