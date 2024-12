Música que transforma: concerto na rodoviária ocorre nesta quarta (18)

Nesta quarta-feira (18/12), a Guanabara promove um evento natalino completamente gratuito na Rodoviária Interestadual de Brasília. Com apresentação da orquestra filarmônica Arte Jovem, projeto social formado por jovens da Ceilândia, que promete alegrar o público da rodoviária com a magia do natal das 15h30 às 17h.

O grupo Arte Jovem é uma organização sem fins lucrativos que tem como intuito incentivar o interesse pela Arte entre crianças e jovens da comunidade de Ceilândia e entorno. A orquestra, composta integralmente por instrumentos de sopro e percussão, representa mais que um grupo musical, são jovens de Ceilândia que transformam sua realidade através da música.

Os projetos da organização são divididos por idade, a partir dos 2 anos as crianças podem ingressar na turma baby, a partir dos 5 anos elas podem fazer parte das turmas de dança. Aos 7 anos inicia o trabalho na educação musical, em que desenvolvem conhecimento prático e teórico na música, com aulas de percussão, canto-coral, e instrumentos melódicos simples. Depois começam os estudos nos instrumentos de sopro para integrar as Orquestras iniciante e principal Arte Jovem.

