Jovens da Ceilândia tocarão na Rodoviária Interestadual

A Rodoviária interestadual de Brasília será palco, nesta quarta-feira (18/12), às 15h30, da apresentação da filarmônica ArtJovem, orquestra formada por criança e jovens moradores da Ceilândia. O grupo musical, que é fruto da ação social Projeto Musical Arte e Jovem, executará canções natalinas para passageiros, trabalhadores e todas as pessoas que estiverem no terminal de ônibus.

A exibição dos artistas da região administrativa, intitulada “Música que transforma”, executará tradicionais peças musicais natalinas. Essa ação resulta de uma iniciativa que busca, pela arte, ajudar meninos e meninas a se destacarem e se desenvolverem na sociedade.

Chegadas e partidas

De acordo com a administração da rodoviária, está previsto que mais de 21 mil pessoas deixem o Distrita Federal, entre esta sexta-feira (20/12) e domingo (22/12). Os principais destinos são São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Caldas Novas, Belo Horizonte e Salvador.

Durante todo o feriado, até dia 26/12, se calcula que, no total, mais de 73 mil passageiros passarão pelo terminal. Cerca de 82 ônibus extras foram colocados pelas empresas para atender a demanda.

Recomendações

Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto;

Para viajar desacompanhado ou acompanhado de pais, tutores ou demais responsáveis, menores de 16 anos precisam de autorização expedida por cartórios ou pelo site www.e-notariado.org.br

Cada passageiro pode levar até 30 kg em malas e pacotes, que devem ser colocados no bagageiro inferior do ônibus, e até 5 kg de bagagem de mão, que o acompanham e podem ser colocados sob o seu assento ou abaixo dele. Recomenda-se que todas as bagagens sejam identificadas com etiqueta contendo nome completo e telefone;

É importante que o passageiro chegue ao terminal, pelo menos, uma hora antes do horário marcado na passagem;

Eventuais remarcações e reembolsos da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência. Para isso, o viajante dever procurar diretamente com a empresa de ônibus onde adquiriu o boleto.

Para mais informações, o passageiro pode acessar o https://www.terminalrodoviariobrasilia.com.br/.