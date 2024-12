Instituto Ápice Down homenageia parceiros e voluntários em evento no DF

O Instituto Ápice Down realizará, durante o Brasília Trends Fashion Week, uma cerimônia para homenagear parceiros e voluntários que contribuíram com dedicação e comprometimento para o sucesso dos projetos da organização. Os esforços têm como prioridade a qualidade de vida da comunidade T21, que abrange pessoas com Síndrome de Down.

O evento ocorrerá na quarta-feira (18/12) e será restrito a convidados, mas terá transmissão ao vivo pela plataforma do Brasília Trends Fashion Week no YouTube. Com duas décadas de atuação em serviços educacionais, socioculturais e de assistência à comunidade T21, o Instituto Ápice Down busca promover a inclusão e o bem-estar por meio de redes de apoio, informações qualificadas e atendimentos terapêuticos especializados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A presidente do instituto, Janaína Parente, destacou que a cerimônia é uma forma de reconhecer o trabalho essencial de parceiros e voluntários. Entre os homenageados confirmados estão a secretária Nacional da Pessoa com Deficiência, Anna Paula Feminella; a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP); e o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, além de outras autoridades, colaboradores e voluntários que apoiam a causa.

Programação

Quarta-feira (18/12)

16h - Mesa Redonda: Diversidade, equidade e inclusão na moda

17h30 - Desfile inclusivo Grupo Cirandinha

18h - Lançamento do livro “Tico e o xadrez, a deficiência em segundo plano”, do professor Laércio Ferreira

18h15 - Certificação dos Amigos do Ápice

19h30 - Coquetel de abertura com o desfile “Encanto do Cerrado: o amanhã”

20h - Lançamento do Brasília Trends Fashion Week 2025 com Luciano Ibiapina e sua banda



*Com informações do Instituto Ápice Down