Clima natalino invade o Hospital da Criança com programação especial

O espírito natalino toma conta do Hospital da Criança. Nesta terça-feira (17/12), a criançada será surpreendida com uma programação cheia de alegria e diversão. Os pequenos terão a visita da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que trará seus cães adestrados para animar os pacientes.

Além disso, será realizada uma exposição de viaturas e o helicóptero da PRF poderá fazer um pouso, deixando os pequenos ainda mais empolgados. Enquanto esperam por exames e consultas, as crianças poderão ganhar presentes de Natal dos policiais, que, com muito carinho, terão seus cabelos cortados pelas próprias crianças.

Na quarta-feira (18/12), o Papai Noel vai fazer sua tradicional visita às alas de internação do hospital, espalhando alegria. O bom velhinho, que faz a visita desde a fundação do hospital, fará a diversão da criançada. No mesmo horário, às 10h, o hall do hospital receberá um grupo de ballet que vai encantar a todos com uma dança cheia de charme e magia natalina. E, para completar, às 14h, o som de Corais Natalinos vai embalar o dia com canções especiais.

Alegria

Em 23 de dezembro, pela manhã, a programação de Natal contará com um musical muito especial de uma família de músicos. Um dos integrantes da família é um ex-paciente do hospital, que retorna agora como voluntário para tocar saxofone, acompanhado de seu pai e outros familiares.

Já no dia 26 de dezembro, um grupo de atores mirins apresentará uma montagem teatral, dando um toque final à temporada de festividades natalinas.