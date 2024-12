Adolescente é apreendido vendendo maconha em frente à escola em Ceilândia

Um adolescente de 12 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (16/12) após ser flagrado vendendo maconha em frente a uma escola, na QNN 01/03, em Ceilândia.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais do 8° Batalhão avistaram o jovem vendendo drogas para um homem que conduzia um veículo estacionado na entrequadra. Ao notarem a presença dos militares, os dois tentaram se afastar.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha e R$ 206 em notas de pequeno valor com o adolescente. O homem tentou descartar uma porção da droga, mas confessou que a havia comprado.

Ambos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2). O jovem foi autuado por ato análogo ao crime de tráfico de drogas.