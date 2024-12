Adolescente de 15 anos é apreendido entregando cocaína em ponto de drogas

O adolescente, que já havia sido apreendido em duas ocasiões anteriores por tráfico, incluindo uma no mesmo endereço, foi conduzido à DCA II - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira (16/12) após ser flagrado entregando cocaína a um motociclista, na QNN 19 de Ceilândia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais presenciaram o momento em que o adolescente repassava um objeto ao motociclista em uma esquina já conhecida como ponto de tráfico. Ao perceber a presença dos agentes, o homem tentou descartar a droga no chão, mas, após a abordagem, confirmou que havia comprado o entorpecente do jovem.

No local, os policiais encontraram outras oito porções de cocaína escondidas em um buraco na parede. O adolescente já havia sido apreendido em duas ocasiões anteriores por tráfico, incluindo uma no mesmo endereço.

Os dois foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foi registrado a ocorrência.