Acidente entre dois veículos na DF-180 deixa vítima em estado grave

Um carro colidiu frontalmente com um caminhão na DF-180 próximo ao Incra 8, balão de acesso a Águas Lindas e uma das vítimas, de 49 anos, ficou em estado grave. Após a batida, o condutor do veículo menor, que estava preso entre às ferragens, foi conduzido para o Hospital Regional de Ceilândia, com fraturas na perna esquerda e nos braços, além do baixo nível de consciência.

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe de salvamento iniciou o resgate da vítima utilizando equipamento hidráulico. Além do atendimento ao condutor do carro, o motorista do caminhão, de 48 anos, também foi avaliado pelos socorristas, no entanto não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 04h09 da manhã desta terça-feira (17/12) e o Corpo de Bombeiros empenhou quatro viaturas para cumprir a ocorrência. Após o atendimento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. Até o momento do fechamento dessa matéria não há informações sobre a dinâmica do acidente.